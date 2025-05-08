Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучаються — подружжя відмовилося зустрітися у суді

Актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко та її чоловік, актор та військовослужбовець Андрій Федінчик, відмовилися зустрічатися у суді у справі про розлучення. Засідання має відбутися у форматі онлайн.

Про це стало відомо з записів на сайті Судової влади України.

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Сьогодні, 8 травня, зіркове подружжя мало прибути до Богунського районного суду міста Житомира у справі про розлучення. Однак незадовго до дати акторка подала клопотання про те, аби засідання відбулося дистанційно.

Інформація з реєстру. Фото: скриншот

Окрім того, як стало відомо з реєстру, розгляд справи про розлучення пари мав відбутися ще 11 березня. Але ані Денисенко, ані Федінчик не прийшли до суду. Натомість актор повідомив суд про розгляд справи за його відсутності, а ось Денисенко про причини не повідомляла.

Нагадаємо, про розлучення Денисенко та Федінчика заговорили у середині квітня. З судових реєстрів стало відомо, що акторка подала позов до суду ще 31 січня. Поки що ані акторка, ані її чоловік не квапляться розповідати про зміни в особистому житті та не коментують новини про розставання.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Натомість у мережі зірку "Коли ти вийдеш заміж" вже запідозрили у романі з відомим режисером. Наталка Денисенко відреагувала на чутки про нового обранця.