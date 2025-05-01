Наталка Денисенко після розлучення закрутила новий роман — подробиці, фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українську акторку Наталку Денисенко на тлі розлучення із чоловіком Андрієм Федінчиком запідозрили у романі із режисером Олексієм Комаровським. Зірки працювали разом над фільмом "Коли ти вийдеш заміж?".

Про це пише Telegram-канал "Злива".

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Поки акторка уникає коментарів про розлучення, у мережі ширяться чутки про зміни в її особистому житті. Так, за словами інсайдерів, Денисенко закрутила роман із Комаровським.

Подейкують, що акторка та режисер стали проводити більше часу разом. Однак, чи дійсно зірка пішла від чоловіка до колеги, невідомо.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко відреагувала на чутки про роман з режисером

У своїх соцмережах акторка вже встигла відреагувати на чутки про нові стосунки. Денисенко заявила, що вони із Комаровським дійсно "разом". Щоправда, як колеги, адже акторка отримала роль у новому фільмі режисера "Хрещатик 48/2".

"Наталка Денисенко та Олексій Комаровський разом! У новому фільмі "Хрещатик 48/2". Нова історія, але з тією ж неймовірною енергією, що захоплює з перших кадрів. Ми більше не могли тримати це в секреті — настав час поділитися з вами! Із фільму у фільм цей дует створює магію на екрані: нові ролі, нові емоції, нове життя кожній історії", — написала акторка.

Денисенко та Комаровський на зніманнях фільму. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, "холостяка" Тарас Цимбалюка заскочили на прогулянці з відомою акторкою. А також стало відомо, що зірка "Фантастичної четвірки" одружився вдруге.