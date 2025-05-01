Наталка Денисенко после развода закрутила новый роман - подробности, фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинскую актрису Наталью Денисенко на фоне развода с мужем Андреем Фединчиком заподозрили в романе с режиссером Алексеем Комаровским. Звезды работали вместе над фильмом "Когда ты выйдешь замуж?".

Об этом пишет Telegram-канал "Злива".

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Пока актриса избегает комментариев о разводе, в сети ходят слухи об изменениях в ее личной жизни. Так, по словам инсайдеров, Денисенко закрутила роман с Комаровским.

Поговаривают, что актриса и режиссер стали проводить больше времени вместе. Однако, действительно ли звезда ушла от мужа к коллеге, неизвестно.

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко отреагировала на слухи о романе с режиссером

В своих соцсетях актриса уже успела отреагировать на слухи о новых отношениях. Денисенко заявила, что они с Комаровским действительно "вместе". Правда, как коллеги, ведь актриса получила роль в новом фильме режиссера "Крещатик 48/2".

"Наталка Денисенко и Алексей Комаровский вместе! В новом фильме "Крещатик 48/2" Новая история, но с той же невероятной энергией, захватывающей с первых кадров. Мы больше не могли держать это в секрете — пришло время поделиться с вами! Из фильма в фильм этот дуэт создает магию на экране: новые роли, новые эмоции, новую жизнь каждой истории", — написала актриса.

Денисенко и Комаровский на съемках фильма. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, "холостяка" Тараса Цимбалюка застали на прогулке с известной актрисой. А также стало известно, что звезда "Фантастической четверки" женился во второй раз.