Наталья Денисенко и Андрей Фединчик разводятся - супруги отказались встретиться в суде

Актеры Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко и ее муж, актер и военнослужащий Андрей Фединчик, отказались встречаться в суде по делу о разводе. Заседание должно состояться в формате онлайн.

Об этом стало известно из записей на сайте Судебной власти Украины.

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Сегодня, 8 мая, звездные супруги должны были прибыть в Богунский районный суд города Житомира по делу о разводе. Однако незадолго до даты актриса подала ходатайство о том, чтобы заседание состоялось дистанционно.

Информация из реестра. Фото: скриншот

Кроме того, как стало известно из реестра, рассмотрение дела о разводе пары должно было состояться еще 11 марта. Но ни Денисенко, ни Фединчик не пришли в суд. Зато актер сообщил суду о рассмотрении дела в его отсутствие, а вот Денисенко о причинах не сообщала.

Напомним, о разводе Денисенко и Фединчика заговорили в середине апреля. Из судебных реестров стало известно, что актриса подала иск в суд еще 31 января. Пока ни актриса, ни ее муж не торопятся рассказывать об изменениях в личной жизни и не комментируют новости о расставании.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зато в сети звезду "Когда ты выйдешь замуж" уже заподозрили в романе с известным режиссером. Наталка Денисенко отреагировала на слухи о новом избраннике.