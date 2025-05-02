Наталка Денисенко та Олексій Комаровський прокоментували чутки про роман — фото

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українську акторку Наталку Денисенко на тлі розлучення запідозрили у романі з відомим режисером Олексієм Комаровським. Знаменитості не стали мовчати та дали відповідь, які стосунки насправді їх пов'язують.

Вони відреагували на обговорення особистого життя в Instagram.

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Тривалий час акторка жодним чином не коментувала чутки про розлучення із актором-воїном Андрієм Федінчиком. Однак, днями почали пліткувати про те, що Денисенко пішла від чоловіка до Комаровського, з яким працювала над фільмом "Коли ти вийдеш заміж?".

Аби розставити усі крапки над "і" режисер записав відео в Instagram, в якому пояснив, що насправді вони із Наталкою останнім часом почали більше проводити часу разом, але тільки через те, що їх пов'язує робота. Своєю чергою Денисенко зробила репост відео та зазначила, що вже втомилася від балачок про її особисте життя.

Денисенко прокоментувала чутки про новий роман. Фото: скриншот

"У мене не вистачає сил коментувати всі інтриги, що плетуться навколо мене", — зауважила акторка.

Окрім того, Комаровський у коментарі виданню "Гордон" ще раз наголосив на тому, що вони із Денисенко просто друзі та колеги. А багато часу разом вони проводять через роботу над новим спільним фільмом.

"Як завжди занадто багато драми і вигадок. Так, ми з Наталкою дійсно проводимо багато часу, але це пов'язано виключно із роботою, репетиціями і кінозйомками. І єдині пропозиції, які я роблю їй — це нові ролі у фільмах. І саме зараз ми працюємо над новим сімейним комедійним фентезі", — сказав режисер.

Денисенко та Комаровський на зніманнях фільму "Хрещатик 48/2". Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Наталка Денисенко подала на розлучення зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком. Відповідний позов з'явився у реєстрі судових справ.

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