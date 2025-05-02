Наталка Денисенко и Алексей Комаровский прокомментировали слухи о романе — фото

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинскую актрису Наталью Денисенко на фоне развода заподозрили в романе с известным режиссером Алексеем Комаровским. Знаменитости не стали молчать и дали ответ, какие отношения на самом деле их связывают.

Они отреагировали на обсуждение личной жизни в Instagram.

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Долгое время актриса никак не комментировала слухи о разводе с актером-воином Андреем Фединчиком. Однако, на днях начали сплетничать о том, что Денисенко ушла от мужа к Комаровскому, с которым работала над фильмом "Когда ты выйдешь замуж?".

Чтобы расставить все точки над "і" режиссер записал видео в Instagram, в котором объяснил, что на самом деле они с Натальей в последнее время стали больше проводить времени вместе, но только потому, что их связывает работа. В свою очередь Денисенко сделала репост видео и отметила, что уже устала от разговоров о ее личной жизни.

Денисенко прокомментировала слухи о новом романе. Фото: скриншот

"У меня не хватает сил комментировать все интриги, которые плетутся вокруг меня", — отметила актриса.

Кроме того, Комаровский в комментарии изданию "Гордон" еще раз подчеркнул, что они с Денисенко просто друзья и коллеги. А много времени вместе они проводят из-за работы над новым совместным фильмом.

"Как всегда слишком много драмы и выдумок. Да, мы с Наташей действительно проводим много времени, но это связано исключительно с работой, репетициями и киносъемками. И единственные предложения, которые я делаю ей — это новые роли в фильмах. И именно сейчас мы работаем над новым семейным комедийным фэнтези", — сказал режиссер.

Денисенко и Комаровский на съемках фильма "Крещатик 48/2". Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно стало известно, что Наталка Денисенко подала на развод со своим мужем Андреем Фединчиком. Соответствующий иск появился в реестре судебных дел.

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