Золотий глобус 2026 — дата проведення та ведуча церемонії

Ніккі Глейзер на "Золотому глобусі". Фото: instagram.com/goldenglobes

Не встиг закінчитися сезон кінопремій, як Голлівуд вже готується до нової церемонії. Організатори премії "Золотий глобус" уже оголосили дату урочистої події та обрали ведучу.

Про це пише Variety.

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Як повідомили організатори, 83-тя церемонія нагородження кінопремії має відбутися 11 січня 2026 року. Традиційно транслювати подію у прямому ефірі буде телеканал CBS та Paramount+.

А ось імена номінантів на премії оголосять 8 грудня 2025 року.

Роль ведучої "Золотого глобусу 2026" отримала американська стендап-комікеса та акторка Ніккі Глейзер. Вона підкорила глядачів на минулорічній події, яка набрала 10 млн переглядів, тож не дивно, що вибір організаторів знову пав на неї.

"Проведення "Золотого глобуса" цього року, без сумніву, було найвеселішим, що я коли-небудь робила у своїй кар'єрі. Я не можу дочекатися, щоб зробити це знову", — казала акторка.

Нагадаємо, на "Оскарі" запровадили жорсткі правила та додали ще одну номінацію. А також окароносний актор Шон Пенн зробив тату із гербом України.