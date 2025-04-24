Оскар-2026 — на премії запровадили нові суворі правила

Премія "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy

Американська кіноакадемія вирішила внести кардинальні зміни у проведення головної кінопремії "Оскар". Вже наступного року журі обиратимуть переможців за новими правилами.

Про це повідомляє видання Variety.

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Що зміниться на премії "Оскар"

Організатори премії вирішили запровадити три зміни. Зокрема, найсуворіше нове правило тепер стосуватиметься членів журі, які обирають переможців у різних номінаціях.

З наступного року головною умовою для голосування стане обов'язковий перегляд фільмів, представлений у номінаціях. До цього, у Кіноакадемії спиралися лише на сумлінність членів журі, однак тепер вони не будуть допущені до голосування без проходження перевірки. Контролювати процес будуть за допомогою спеціального сервісу Academy Screening Room.

Ще одне правило стосуватиметься використання штучного інтелекту під час створення стрічок. Як йдеться у правилах, використання генеративного ШІ або інших цифрових інструментів "не допоможе і не зашкодить" шансам фільму бути номінованим на премію. Журі буде оцінювати залученість людей до процесу та ступінь їхньої творчості.

Також на премії "Оскар" з'явиться ще одна номінація. Вже від 98-ї церемонії отримувати золоті статуетки будуть і кастинг-директори. Обирати номінантів будуть за рівнем їхньої співпраці з режисером та вкладом у створення кіно.

Нагадаємо, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн приїхав до України та підтримав бійців ЗСУ. А також ми писали, що фільм-номінант на "Оскар-2025" "Порцелянова війна" став доступний для перегляду онлайн.