Оскар-2026 — на премии ввели новые строгие правила

Премия "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy

Американская киноакадемия решила внести кардинальные изменения в проведение главной кинопремии "Оскар". Уже в следующем году жюри будут выбирать победителей по новым правилам.

Об этом сообщает издание Variety.

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Что изменится на премии "Оскар"

Организаторы премии решили ввести три изменения. В частности, самое строгое новое правило теперь будет касаться членов жюри, которые выбирают победителей в различных номинациях.

Со следующего года главным условием для голосования станет обязательный просмотр фильмов, представленных в номинациях. До этого в Киноакадемии опирались лишь на добросовестность членов жюри, однако теперь они не будут допущены к голосованию без прохождения проверки. Контролировать процесс будут с помощью специального сервиса Academy Screening Room.

Еще одно правило будет касаться использования искусственного интеллекта при создании лент. Как говорится в правилах, использование генеративного ИИ или других цифровых инструментов "не поможет и не повредит" шансам фильма быть номинированным на премию. Жюри будет оценивать вовлеченность людей в процесс и степень их творчества.

Также на премии "Оскар" появится еще одна номинация. Уже с 98-й церемонии получать золотые статуэтки будут и кастинг-директора. Выбирать номинантов будут по уровню их сотрудничества с режиссером и вкладом в создание кино.

Напомним, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Украину и поддержал бойцов ВСУ. А также мы писали, что фильм-номинант на "Оскар-2025" "Фарфоровая война" стал доступен для просмотра онлайн.