Золотой глобус 2026 — дата проведения и ведущая церемонии

Золотой глобус 2026 — когда церемония и кто стал ведущей
Не успел закончиться сезон кинопремий, как Голливуд уже готовится к новой церемонии. Организаторы премии "Золотой глобус" уже объявили дату торжественного события и выбрали ведущую.
Об этом пишет Variety.
Золотой глобус 2026 — что известно
Как сообщили организаторы, 83-я церемония награждения кинопремии должна состояться 11 января 2026 года. Традиционно транслировать событие в прямом эфире будет телеканал CBS и Paramount+.
А вот имена номинантов на премии объявят 8 декабря 2025 года.
Роль ведущей "Золотого глобуса 2026" получила американская стендап-комикеса и актриса Никки Глейзер. Она покорила зрителей на прошлогоднем событии, которое набрало 10 млн просмотров, поэтому неудивительно, что выбор организаторов снова пал на нее.
"Проведение "Золотого глобуса" в этом году, без сомнения, было самым веселым, что я когда-либо делала в своей карьере. Я не могу дождаться, чтобы сделать это снова", — говорила актриса.
Напомним, на "Оскаре" ввели жесткие правила и добавили еще одну номинацию. А также окароносный актер Шон Пенн сделал тату с гербом Украины.
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