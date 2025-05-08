Дмитро Лінартович розлучився з дружиною — фото

Дмитро Лінартович. Facebook/Дмитро Лінартович

Український актор Дмитро Лінартович розлучився з дружиною під час війни. Зірка фільмів "Толока" та "Гетьман" розповів, чому вони прийняли таке рішення та у яких стосунках залишилася з колишньою.

Про це актор розповів в інтерв'ю Oboz.ua.

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Дмитро Лінартович розлучився з дружиною

Як розповів актор, під час повномасштабної війни його дружина із двома синами виїхала за кордон задля безпеки дітей. В той час, як Дмитро приєднався до лав ЗСУ. Однак стосунки на відстані дали тріщину і пара прийняла рішення про розлучення.

"Так сталося, що з дружиною ми розлучилися. Вона з синами нині мешкає за океаном. У перший день вторгнення відвіз їх до Богуслава. Там, як і по всій Україні на той час, було непросто — прильоти, стрес. Люди почали рухатися далі. Вона мені: "Дімо, як думаєш?". Кажу: "Що тобі інтуїція підказує? Жінки добре відчувають". І вони поїхали до Польщі. Потім — до Італії, згодом — знову перебралися. І ухвалили з дружиною спільне рішення, що ми вже не пара", — розповів актор.

Український актор Дмитро Лінартович. Фото: Facebook/Дмитро Лінартович

Попри розлучення, зірка кіно та його колишня дружина залишилися у дружніх стосунках. За словами Лінартовича, він продовжує опікуватися синами та допомагати їм, а також сподівається, що після завершення війни вони приїдуть до України і він розповість їм про усі події, що тут відбувалися.

"Діти залишаються моїми синами. Коли приїдуть до України, обов'язково візьму за руку, поводжу, розкажу. Я ними опікуюсь, допомагаю, виходжу на зв'язок. Мої сини — два козаки. Я люблю їх, з повагою ставлюся до своєї колишньої дружини, дякую, що подарувала мені прекрасних дітей. Просто що прикрашати: вона — там, я — тут. Зараз живу один", — поділився актор.

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