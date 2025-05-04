Вестон Кейдж одружився вчетверте та показав дружину — фото

Вестон Кейдж з дружиною. Фото: instagram.com/westoncagecoppola

Син голлівудського актора Ніколаса Кейджа, музикант Вестон Кейдж, одружився вчетверте. Артист зіграв вишукане весілля зі своєю новою обраницею.

Світлинами з церемонії закохані поділилися в Instagram.

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Вестон Кейдж одружився вчетверте

34-річний син актора обмінявся обітницями зі своєю коханою Дженніфер Алексі Кантер усього через два місяці після початку стосунків.

Вестон Кейдж та Дженніфер Алексі Кантер. Фото: instagram.com/westoncagecoppola

Як повідомляє Daily Mail, закрита церемонія лише для друзів та рідних пройшла 25 квітня у Беверлі-Гілз. Зірковий батько також з'явився на святі та привітав сина і нову невістку з цим важливим днем.

У своєму фотоблогу Кейдж-молодший опублікував кадри з весілля та зворушливо звернувся до своєї коханої.

"Для мене невимовна честь оголосити, що я одружився зі своєю спорідненою душею, як і було задумано Творцем з самого початку. Я кохаю тебе, Дженніфер, більше, ніж будь-хто коли-небудь кохав. Я завжди буду захищати тебе і наш безперечно даний Богом шлюб будь-якими способами. Це найбільше диво мого існування, адже я бачу причину свого народження і саму божественність кожного разу, коли дивлюся в твої красиві очі", — написав музикант.

Вестон Кейдж зі своєю дружиною Дженніфер. Фото: instagram.com/westoncagecoppola

Зазначимо, що музикант вже тричі був одружений. Першою обраницею Кейджа стала співачка Ніккі Вільямс. Вдруге артист зв'язав себе узами шлюбу з кінопродюсеркою Даніель Кейдж — у пари є двоє спільних синів Лусіан та Сорін. А третьою дружиною Кейджа стала ріелторка Гіла Аронян, з якою він також має двох доньок — Сайрес та Веніс.

Нагадаємо, Наталка Денисенко відреагувала на чутки про роман з відомим режисером на тлі розлучення. А також зірка серіалу "Ти" з'явився на прем'єрі з вагітною дружиною.