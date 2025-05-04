Вестон Кейдж одружився вчетверте та показав дружину — фото

Син Ніколаса Кейджа вчетверте одружився — фото з весілля
Син голлівудського актора Ніколаса Кейджа, музикант Вестон Кейдж, одружився вчетверте. Артист зіграв вишукане весілля зі своєю новою обраницею.
Світлинами з церемонії закохані поділилися в Instagram.
Вестон Кейдж одружився вчетверте
34-річний син актора обмінявся обітницями зі своєю коханою Дженніфер Алексі Кантер усього через два місяці після початку стосунків.
Як повідомляє Daily Mail, закрита церемонія лише для друзів та рідних пройшла 25 квітня у Беверлі-Гілз. Зірковий батько також з'явився на святі та привітав сина і нову невістку з цим важливим днем.
У своєму фотоблогу Кейдж-молодший опублікував кадри з весілля та зворушливо звернувся до своєї коханої.
"Для мене невимовна честь оголосити, що я одружився зі своєю спорідненою душею, як і було задумано Творцем з самого початку. Я кохаю тебе, Дженніфер, більше, ніж будь-хто коли-небудь кохав. Я завжди буду захищати тебе і наш безперечно даний Богом шлюб будь-якими способами. Це найбільше диво мого існування, адже я бачу причину свого народження і саму божественність кожного разу, коли дивлюся в твої красиві очі", — написав музикант.
Зазначимо, що музикант вже тричі був одружений. Першою обраницею Кейджа стала співачка Ніккі Вільямс. Вдруге артист зв'язав себе узами шлюбу з кінопродюсеркою Даніель Кейдж — у пари є двоє спільних синів Лусіан та Сорін. А третьою дружиною Кейджа стала ріелторка Гіла Аронян, з якою він також має двох доньок — Сайрес та Веніс.
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