Уэстон Кейдж женился в четвертый раз и показал жену — фото

Сын Николаса Кейджа в четвертый раз женился — фото со свадьбы
Сын голливудского актера Николаса Кейджа, музыкант Уэстон Кейдж, женился в четвертый раз. Артист сыграл изысканную свадьбу со своей новой избранницей.
Фотографиями с церемонии влюбленные поделились в Instagram.
Уэстон Кейдж женился в четвертый раз
34-летний сын актера обменялся клятвами со своей возлюбленной Дженнифер Алекси Кантер всего через два месяца после начала отношений.
Как сообщает Daily Mail, закрытая церемония только для друзей и родных прошла 25 апреля в Беверли-Хилз. Звездный отец также появился на празднике и поздравил сына и новую невестку с этим важным днем.
В своем фотоблоге Кейдж-младший опубликовал кадры со свадьбы и трогательно обратился к своей возлюбленной.
"Для меня неописуемая честь объявить, что я женился на своей родственной душе, как и было задумано Творцом с самого начала. Я люблю тебя, Дженнифер, больше, чем кто-либо когда-либо любил. Я всегда буду защищать тебя и наш бесспорно данный Богом брак любыми способами. Это самое большое чудо моего существования, ведь я вижу причину своего рождения и саму божественность каждый раз, когда смотрю в твои красивые глаза", — написал музыкант.
Отметим, что музыкант уже трижды был женат. Первой избранницей Кейджа стала певица Никки Уильямс. Во второй раз артист связал себя узами брака с кинопродюсером Даниэль Кейдж — у пары есть двое общих сыновей Лусиан и Сорин. А третьей женой Кейджа стала риелтор Гила Аронян, с которой он также имеет двух дочерей — Сайрес и Венис.
Напомним, Наталка Денисенко отреагировала на слухи о романе с известным режиссером на фоне развода. А также звезда сериала "Ты" появился на премьере с беременной женой.
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