Уэстон Кейдж женился в четвертый раз и показал жену — фото

Уэстон Кейдж с женой. Фото: instagram.com/westoncagecoppola

Сын голливудского актера Николаса Кейджа, музыкант Уэстон Кейдж, женился в четвертый раз. Артист сыграл изысканную свадьбу со своей новой избранницей.

Фотографиями с церемонии влюбленные поделились в Instagram.

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Уэстон Кейдж женился в четвертый раз

34-летний сын актера обменялся клятвами со своей возлюбленной Дженнифер Алекси Кантер всего через два месяца после начала отношений.

Уэстон Кейдж и Дженнифер Алекси Кантер. Фото: instagram.com/westoncagecoppola

Как сообщает Daily Mail, закрытая церемония только для друзей и родных прошла 25 апреля в Беверли-Хилз. Звездный отец также появился на празднике и поздравил сына и новую невестку с этим важным днем.

В своем фотоблоге Кейдж-младший опубликовал кадры со свадьбы и трогательно обратился к своей возлюбленной.

"Для меня неописуемая честь объявить, что я женился на своей родственной душе, как и было задумано Творцом с самого начала. Я люблю тебя, Дженнифер, больше, чем кто-либо когда-либо любил. Я всегда буду защищать тебя и наш бесспорно данный Богом брак любыми способами. Это самое большое чудо моего существования, ведь я вижу причину своего рождения и саму божественность каждый раз, когда смотрю в твои красивые глаза", — написал музыкант.

Уэстон Кейдж со своей супругой Дженнифер. Фото: instagram.com/westoncagecoppola

Отметим, что музыкант уже трижды был женат. Первой избранницей Кейджа стала певица Никки Уильямс. Во второй раз артист связал себя узами брака с кинопродюсером Даниэль Кейдж — у пары есть двое общих сыновей Лусиан и Сорин. А третьей женой Кейджа стала риелтор Гила Аронян, с которой он также имеет двух дочерей — Сайрес и Венис.

Напомним, Наталка Денисенко отреагировала на слухи о романе с известным режиссером на фоне развода. А также звезда сериала "Ты" появился на премьере с беременной женой.