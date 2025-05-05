Бредлі Купер і Джіджі Хадід вперше підтвердили роман — фото

Бредлі Купер та Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Американський актор Бредлі Купер та модель Джіджі Хадід офіційно підтвердили свої стосунки. Зіркова пара вперше виклала спільне фото у мережу.

На своїй сторінці в Instagram модель виклала романтичну світлину з актором.

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Бредлі Купер і Джіджі Хадід палко поцілувалися на камеру

Днями зірка подіумів відсвяткувала своє 30-річчя у колі рідних та друзів. Радісну мить із коханою також розділив і Купер.

Після святкування у своєму фотоблогу Джіджі поділилася світлинами з вечірки. На одному з них вона палко цілувалася із 50-річним актором.

Джіджі Хадід і Бредлі Купер. Фото: instagram.com/gigihadid

"Мені так пощастило, що мені 30! Я відчуваю, що мені пощастило з кожним злетом і падінням — з усіма уроками і подарунками, які вони мені принесли. Щоб відчути все це! Мені так пощастило бути мамою, другом, партнером, сестрою, донькою, колегою для найнеймовірніших людей! Мені так пощастило з підтримкою і заохоченням від усіх вас по всьому світу, кожного дня і на мій день народження минулого тижня. Я чудово провела час на святкуванні, і це благословення — відчувати, що мене так люблять! Я вдячна і маю за честь розпочати нове десятиліття", — написала під фото Джіджі.

Це перше фото зіркової пари, яке вони опублікували у мережі. До цього Купер та Хадід неодноразово попадали під приціли камер папараці, але офіційно не оголошували про стосунки.

Зазначимо, що роман актора та моделі розпочався ще наприкінці 2023 року. Тоді пару заскочили під час романтичного побачення у Нью-Йорку та з тих пір почали частіше бачити разом.

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