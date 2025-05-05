Брэдли Купер и Джиджи Хадид впервые подтвердили роман — фото

Брэдли Купер и Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Американский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид официально подтвердили свои отношения. Звездная пара впервые выложила совместное фото в сеть.

На своей странице в Instagram модель выложила романтическую фотографию с актером.

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На днях звезда подиумов отпраздновала свое 30-летие в кругу родных и друзей. Радостный момент с любимой также разделил и Купер.

После празднования в своем фотоблоге Джиджи поделилась фотографиями с вечеринки. На одном из них она горячо целовалась с 50-летним актером.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер. Фото: instagram.com/gigihadid

"Мне так повезло, что мне 30! Я чувствую, что мне повезло с каждым взлетом и падением — со всеми уроками и подарками, которые они мне принесли. Чтобы почувствовать все это! Мне так повезло быть мамой, другом, партнером, сестрой, дочерью, коллегой для самых невероятных людей! Мне так повезло с поддержкой и поощрением от всех вас по всему миру, каждый день и на мой день рождения на прошлой неделе. Я прекрасно провела время на праздновании, и это благословение — чувствовать, что меня так любят! Я благодарна и имею честь начать новое десятилетие", — написала под фото Джиджи.

Это первое фото звездной пары, которое они опубликовали в сети. До этого Купер и Хадид неоднократно попадали под прицелы камер папарацци, но официально не объявляли об отношениях.

Отметим, что роман актера и модели начался еще в конце 2023 года. Тогда пару застали во время романтического свидания в Нью-Йорке и с тех пор стали чаще видеть вместе.

Напомним, на днях сын Николаса Кейджа в четвертый раз женился и показал фото со свадьбы. А также Наталка Денисенко прокомментировала слухи о романе с известным режиссером.