Дмитрий Линартович развелся с женой — фото

Дмитрий Линартович. Facebook/Дмитрий Линартович

Украинский актер Дмитрий Линартович развелся с женой во время войны. Звезда фильмов "Толока" и "Гетман" рассказал, почему они приняли такое решение и в каких отношениях осталась с бывшей.

Об этом актер рассказал в интервью Oboz.ua.

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Дмитрий Линартович развелся с женой

Как рассказал актер, во время полномасштабной войны его жена с двумя сыновьями уехала за границу ради безопасности детей. В то время, как Дмитрий присоединился в ряды ВСУ. Однако отношения на расстоянии дали трещину и пара приняла решение о разводе.

"Так случилось, что с женой мы развелись. Она с сыновьями сейчас живет за океаном. В первый день вторжения отвез их в Богуслав. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто — прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Она мне: "Дима, как думаешь?". Говорю: "Что тебе интуиция подсказывает? Женщины хорошо чувствуют". И они поехали в Польшу. Потом — в Италию, потом — снова перебрались. И приняли с женой совместное решение, что мы уже не пара", — рассказал актер.

Украинский актер Дмитрий Линартович. Фото: Facebook/Дмитрий Линартович

Несмотря на развод, звезда кино и его бывшая жена остались в дружеских отношениях. По словам Линартовича, он продолжает заниматься сыновьями и помогать им, а также надеется, что после завершения войны они приедут в Украину и он расскажет им обо всех событиях, которые здесь происходили.

"Дети остаются моими сыновьями. Когда приедут в Украину, обязательно возьму за руку, повожу, расскажу. Я ими занимаюсь, помогаю, выхожу на связь. Мои сыновья — два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, благодарю, что подарила мне прекрасных детей. Просто что приукрашивать: она — там, я — здесь. Сейчас живу один", — поделился актер.

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