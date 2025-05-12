Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Кино На Каннском кинофестивале по-особенному поддержат Украину

На Каннском кинофестивале по-особенному поддержат Украину

Ua en ru
Дата публикации 12 мая 2025 13:07
Каннский кинофестиваль 2025 — на мероприятии покажут три фильма о войне в Украине
Каннский кинофестиваль. Фото: facebook.com/festivaldecannes

Уже 13 мая стартует одно из главных кинособытий года 78-й Каннский кинофестиваль. В этом году церемония открытия станет особенной для Украины.

Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте.

Реклама
Читайте также:

День Украины на Каннском кинофестивале

13 мая состоится не только церемония открытия фестиваля, но и День Украины. В рамках события зрители увидят три документальные ленты о полномасштабном российском вторжении.

Таким образом организаторы фестиваля вместе с партнерами и мэрией Канн хотят продемонстрировать свою поддержку украинскому народу и напомнить о художниках, которые продолжают отстаивать правду о войне.

"Объединив усилия, France Télévisions, Brut. и Каннский фестиваль подтверждают свое стремление донести голоса тех, кто свидетельствует о современных реалиях и отстаивает правду", — говорится на сайте мероприятия.

В программе Дня Украины представлены три фильма — "2000 метров до Андреевки" оскароносного режиссера Мстислава Чернова, "Зеленский" (режиссеры Ив Гелланд, Лиза Вапне и Ариан Шиман Бернара-Анри Леви) и "Наша война" Бернара-Анри Леви.

Программа, посвященная Украине, пройдет во вторник, 13 мая, во Дворце фестивалей, в зале Базена.

Напомним, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер попали в конфуз на кинопремии в Риме. А также стала известна дата проведения "Золотого глобуса".

премия фестиваль война в Украине Каннский кинофестиваль украинские фильмы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /