Каннский кинофестиваль 2025 — на мероприятии покажут три фильма о войне в Украине

Каннский кинофестиваль. Фото: facebook.com/festivaldecannes

Уже 13 мая стартует одно из главных кинособытий года 78-й Каннский кинофестиваль. В этом году церемония открытия станет особенной для Украины.

Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальном сайте.

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День Украины на Каннском кинофестивале

13 мая состоится не только церемония открытия фестиваля, но и День Украины. В рамках события зрители увидят три документальные ленты о полномасштабном российском вторжении.

Таким образом организаторы фестиваля вместе с партнерами и мэрией Канн хотят продемонстрировать свою поддержку украинскому народу и напомнить о художниках, которые продолжают отстаивать правду о войне.

"Объединив усилия, France Télévisions, Brut. и Каннский фестиваль подтверждают свое стремление донести голоса тех, кто свидетельствует о современных реалиях и отстаивает правду", — говорится на сайте мероприятия.

В программе Дня Украины представлены три фильма — "2000 метров до Андреевки" оскароносного режиссера Мстислава Чернова, "Зеленский" (режиссеры Ив Гелланд, Лиза Вапне и Ариан Шиман Бернара-Анри Леви) и "Наша война" Бернара-Анри Леви.

Программа, посвященная Украине, пройдет во вторник, 13 мая, во Дворце фестивалей, в зале Базена.

Напомним, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер попали в конфуз на кинопремии в Риме. А также стала известна дата проведения "Золотого глобуса".