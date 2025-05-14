Каннський кінофестиваль 2025 — Роберт Де Ніро виступив проти Трампа на сцені

Роберт Де Ніро. Фото: instagram.com/festivaldecannes

У Каннах із розмахом розпочався щорічний кінофестиваль, на який з'їхалися зірки з усього світу. Американський актор Роберт Де Ніро на церемонії відкриття отримав особливу нагороду та виступив із гучною промовою проти президента США Дональда Трампа.

Про це пише Variety.

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81-річний актор отримав особливу нагороду Каннського кінофестивалю за свій внесок у розвиток кінематографу. Нагороду Де Ніро вручив його колега за фільмами "Життя цього хлопчика" та "Вбивці квіткової повні", актор Леонардо Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Легендарний актор вийшов на сцену під бурхливі овації. А після отримання нагороди виступив із промовою. Де Ніро не лише подякував за почесну відзнаку, а й висловився щодо політичної ситуації.

"У моїй країні ми відчайдушно боремося за демократію, яку колись сприймали як належне. І це впливає на всіх нас тут, тому що мистецтво є демократичним. Мистецтво є інклюзивним. Воно об'єднує людей, як сьогодні. Мистецтво шукає правду, мистецтво охоплює різноманітність, і саме тому мистецтво є загрозою — саме тому ми є загрозою — для автократів і фашистів", — сказав Де Ніро.

Зірка кіно жорстко розкритикував новий закон Трампа, який передбачає 100% мита на іноземні фільми. На думку Де Ніро, нинішній президент США несе загрозу кіно та мистецтву.

"Ви не можете встановити ціну на творчість, але, очевидно, ви можете встановити на неї мито. Це неприйнятно. Всі ці напади неприйнятні, і це не лише американська проблема. Це глобальна проблема. І як у фільмі, ми не можемо просто сидіти склавши руки і спостерігати. Ми повинні діяти зараз. Без насильства, але з великою пристрастю і рішучістю. Настав час для всіх, кому не байдужа свобода, організовуватися, протестувати, а коли будуть вибори, звичайно ж, голосувати. Сьогодні ввечері і протягом наступних 11 днів ми покажемо нашу силу і відданість, святкуючи мистецтво на цьому славному фестивалі", — заявив актор.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі по-особливому підтримали Україну. А також стало відомо, що стрічка про війну в Україні отримала нагороду BAFTA TV Awards 2025.