BAFTA TV Awards 2025 — Україна: Ворог у лісі отримав нагороду

Фільм "Україна: Ворог у лісі". Фото: BBC

У Лондоні відбулася щорічна церемонія нагородження премії BAFTA TV Awards 2025. Серед переможців також опинився документальний фільм "Україна: Ворог у лісі" від режисера Джеймі Робертса.

Імена переможців оголосили на офіційному сайті премії.

Реклама

Читайте також:

Фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав BAFTA TV Awards 2025

Документальний фільм про війну в Україні був зняти на замовлення телеканалу BBC Two. Він розповідає про бійців 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінґо", сформований із добровольців навесні 2022 року.

У центрі розповіді 99 військовослужбовців, які тримають оборону важливого залізничного сполучення та стримують ворога на підступах до Харкова. Частина кадрів була знята за допомогою камер GoPro самими військовослужбовцями.

Повний перелік переможців BAFTA TV Awards 2025

Найкращий драматичний серіал — "Сині вогні"

Найкращий мінісеріал — "Містер Бейтс проти Поштового відділення"

Найкращий міжнародний серіал — "Шьоґун"

Найкраща акторка у серіалі — Маріса Абела ("Індустрія")

Найкращий актор у серіалі — Ленні Джеймс ("Містер Ловерман")

Найкраща жіноча комедійна роль — Рут Джонс ("Ґевін та Стейсі")

Найкраща чоловіча комедійна роль — Денні Даєр ("Містер Велике Цабе")

Найкраща акторка другого плану — Джессіка Ґаннінґ ("Оленя")

Найкращий актор другого плану — Еріон Бакаре ("Містер Ловерман")

Найкращий комедійний серіал — "Альма ненормальна"

Найкращий односерійний документальний фільм — "Україна: Ворог у лісі"

Найкраща спортивна передача — Paris 2024 Olympics (BBC Sport)

Пряма трансляція події — Glastonbury 2024 (BBC Two)

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі покажуть три фільми про повномасштабне вторгнення в рамках "Дня України".

А також ми писали, відомий голлівудські актор і режисер з'явилися на параді у Москві.