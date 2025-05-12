BAFTA TV Awards 2025 — Украина: Враг в лесу получил награду

Фильм "Украина: Враг в лесу". Фото: BBC

В Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения премии BAFTA TV Awards 2025. Среди победителей также оказался документальный фильм "Украина: Враг в лесу" от режиссера Джейми Робертса.

Имена победителей объявили на официальном сайте премии.

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Документальный фильм о войне в Украине был снять по заказу телеканала BBC Two. Он рассказывает о бойцах 210-го отдельного специального батальона "Берлинго", сформированного из добровольцев весной 2022 года.

В центре рассказа 99 военнослужащих, которые держат оборону важного железнодорожного сообщения и сдерживают врага на подступах к Харькову. Часть кадров была снята с помощью камер GoPro самими военнослужащими.

Полный перечень победителей BAFTA TV Awards 2025

Лучший драматический сериал — "Синие огни"

Лучший мини-сериал — "Мистер Бейтс против Почтового отделения"

Лучший международный сериал — "Шёгун"

Лучшая актриса в сериале — Мариса Абела ("Индустрия")

Лучший актер в сериале — Ленни Джеймс ("Мистер Ловерман")

Лучшая женская комедийная роль — Рут Джонс ("Гэвин и Стейси")

Лучшая мужская комедийная роль — Дэнни Дайер ("Мистер Большой Цабе")

Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг ("Оленя")

Лучший актер второго плана — Эрион Бакаре ("Мистер Ловерман")

Лучший комедийный сериал — "Альма ненормальная"

Лучший односерийный документальный фильм — "Украина: Враг в лесу"

Лучшая спортивная передача — Paris 2024 Olympics (BBC Sport)

Прямая трансляция события — Glastonbury 2024 (BBC Two)

Напомним, на Каннском кинофестивале покажут три фильма о полномасштабном вторжении в рамках "Дня Украины".

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