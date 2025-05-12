BAFTA TV Awards 2025 — Украина: Враг в лесу получил награду

Фильм о войне в Украине получил награду BAFTA TV Awards 2025
В Лондоне состоялась ежегодная церемония награждения премии BAFTA TV Awards 2025. Среди победителей также оказался документальный фильм "Украина: Враг в лесу" от режиссера Джейми Робертса.
Имена победителей объявили на официальном сайте премии.
Фильм "Украина: Враг в лесу" получил BAFTA TV Awards 2025
Документальный фильм о войне в Украине был снять по заказу телеканала BBC Two. Он рассказывает о бойцах 210-го отдельного специального батальона "Берлинго", сформированного из добровольцев весной 2022 года.
В центре рассказа 99 военнослужащих, которые держат оборону важного железнодорожного сообщения и сдерживают врага на подступах к Харькову. Часть кадров была снята с помощью камер GoPro самими военнослужащими.
Полный перечень победителей BAFTA TV Awards 2025
- Лучший драматический сериал — "Синие огни"
- Лучший мини-сериал — "Мистер Бейтс против Почтового отделения"
- Лучший международный сериал — "Шёгун"
- Лучшая актриса в сериале — Мариса Абела ("Индустрия")
- Лучший актер в сериале — Ленни Джеймс ("Мистер Ловерман")
- Лучшая женская комедийная роль — Рут Джонс ("Гэвин и Стейси")
- Лучшая мужская комедийная роль — Дэнни Дайер ("Мистер Большой Цабе")
- Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг ("Оленя")
- Лучший актер второго плана — Эрион Бакаре ("Мистер Ловерман")
- Лучший комедийный сериал — "Альма ненормальная"
- Лучший односерийный документальный фильм — "Украина: Враг в лесу"
- Лучшая спортивная передача — Paris 2024 Olympics (BBC Sport)
- Прямая трансляция события — Glastonbury 2024 (BBC Two)
Напомним, на Каннском кинофестивале покажут три фильма о полномасштабном вторжении в рамках "Дня Украины".
А также мы писали, известный голливудские актер и режиссер появились на параде в Москве.
Читайте Новини.LIVE!