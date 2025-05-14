Каннский кинофестиваль 2025 — Роберт Де Ниро выступил против Трампа на сцене

Роберт Де Ниро. Фото: instagram.com/festivaldecannes

В Каннах с размахом начался ежегодный кинофестиваль, на который съехались звезды со всего мира. Американский актер Роберт Де Ниро на церемонии открытия получил особую награду и выступил с громкой речью против президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Variety.

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81-летний актер получил особую награду Каннского кинофестиваля за свой вклад в развитие кинематографа. Награду Де Ниро вручил его коллега по фильмам "Жизнь этого мальчика" и "Убийцы цветочной полки", актер Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фото: instagram.com/festivaldecannes

Легендарный актер вышел на сцену под бурные овации. А после получения награды выступил с речью. Де Ниро не только поблагодарил за почетную награду, но и высказался относительно политической ситуации.

"В моей стране мы отчаянно боремся за демократию, которую когда-то воспринимали как должное. И это влияет на всех нас здесь, потому что искусство является демократическим. Искусство является инклюзивным. Оно объединяет людей, как сегодня. Искусство ищет правду, искусство охватывает разнообразие, и именно поэтому искусство является угрозой - именно поэтому мы являемся угрозой — для автократов и фашистов", — сказал Де Ниро.

Звезда кино жестко раскритиковал новый закон Трампа, который предусматривает 100% пошлины на иностранные фильмы. По мнению Де Ниро, нынешний президент США несет угрозу кино и искусству.

"Вы не можете установить цену на творчество, но, очевидно, вы можете установить на него пошлину. Это неприемлемо. Все эти нападки неприемлемы, и это не только американская проблема. Это глобальная проблема. И как в фильме, мы не можем просто сидеть сложа руки и наблюдать. Мы должны действовать сейчас. Без насилия, но с большой страстью и решимостью. Настало время для всех, кому не безразлична свобода, организовываться, протестовать, а когда будут выборы, конечно же, голосовать. Сегодня вечером, и в течение следующих 11 дней, мы покажем нашу силу и преданность, празднуя искусство на этом славном фестивале", — заявил актер.

Напомним, на Каннском кинофестивале по-особенному поддержали Украину. А также стало известно, что лента о войне в Украине получила награду BAFTA TV Awards 2025.