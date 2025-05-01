Син Роберта Де Ніро здійснив трансгендерний перехід і став жінкою — фото

Айрін (Аарон) Де Ніро. Фото: instagram.com/voiceofairyn

Син голлівудського актора Роберта Де Ніро Аарон здійснив трансгендерний перехід. Чоловік пройшов гормональну терапію та тепер є трансгендерною жінкою на ім'я Айрін.

Про важливий крок у житті Де Ніро розповіла в інтерв'ю Them.

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29-річна Аарон прийняв рішення пройти гормональну терапію у листопаді минулого року і тепер став Айрін.

Як поділилася дівчина, ще у підлітковому віці вона почувала некомфортно у своєму тілі. У старшій школі Де Ніро здійснила камінг-аут, а згодом трансгендерні жінки надихнули її зробити власний перехід.

"Мене надихнули чесність і відкритість трансгендерних жінок, особливо в публічних просторах, таких як соціальні мережі, і можливість бачити їхній успіх... Я подумала: "Знаєте що? Можливо, для мене ще не надто пізно. Можливо, я можу почати". Я думаю, що великою частиною мого переходу є також вплив чорношкірих жінок. Я думаю, що прийняття цієї нової ідентичності, а також більша гордість за свій колір шкіри змушує мене почуватися ближчою до них", — сказала Айрін.

Айрін Де Ніро. Фото: instagram.com/voiceofairyn

Після переходу донька Де Ніро зосередилася на своїй кар'єрі. Айрін планує піти стопами батька та зніматися у кіно, та, як її мати Тукі Сміт, спробувати себе у моделінгу.

81-річний Роберт Де Ніро вже відреагував на трансгендерний перехід сина та його публічні заяви. За словами актора виданню People, він завжди підтримував і підтримує вибір своєї дитини.

"Я любив і підтримував Аарона як сина, а тепер я люблю і підтримую Айрін як доньку. Я не знаю, в чому тут проблема. Я люблю всіх своїх дітей", — сказав Де Ніро.

Нагадаємо, Аарон та його брат-близнюк Джуліан народилися шляхом ЕКЗ від сурогатної матері, коли актор перебував у стосунках із моделлю Тукі Сміт.

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