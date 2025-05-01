Сын Роберта Де Ниро совершил трансгендерный переход и стал женщиной - фото

Айрин (Аарон) Де Ниро. Фото: instagram.com/voiceofairyn

Сын голливудского актера Роберта Де Ниро Аарон совершил трансгендерный переход. Мужчина прошел гормональную терапию, и теперь является трансгендерной женщиной по имени Айрин.

О важном шаге в жизни Де Ниро рассказала в интервью Them.

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29-летняя Аарон принял решение пройти гормональную терапию в ноябре прошлого года и теперь стал Айрин.

Как поделилась девушка, еще в подростковом возрасте она чувствовала себя некомфортно в своем теле. В старшей школе Де Ниро совершила каминг-аут, а впоследствии трансгендерные женщины вдохновили ее сделать собственный переход.

"Меня вдохновили честность и открытость трансгендерных женщин, особенно в публичных пространствах, таких как социальные сети, и возможность видеть их успех... Я подумала: "Знаете что? Возможно, для меня еще не слишком поздно. Возможно, я могу начать". Я думаю, что большой частью моего перехода является также влияние чернокожих женщин. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а также большая гордость за свой цвет кожи заставляет меня чувствовать себя ближе к ним", — сказала Айрин.

Айрин Де Ниро. Фото: instagram.com/voiceofairyn

После перехода дочь Де Ниро сосредоточилась на своей карьере. Айрин планирует пойти по стопам отца и сниматься в кино, и, как ее мать Туки Смит, попробовать себя в моделинге.

81-летний Роберт Де Ниро уже отреагировал на трансгендерный переход сына и его публичные заявления. По словам актера изданию People, он всегда поддерживал и поддерживает выбор своего ребенка.

"Я любил и поддерживал Аарона как сына, а теперь я люблю и поддерживаю Айрин как дочь. Я не знаю, в чем здесь проблема. Я люблю всех своих детей", — сказал Де Ниро.

Напомним, Аарон и его брат-близнец Джулиан родились путем ЭКО от суррогатной матери, когда актер состоял в отношениях с моделью Туки Смит.

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