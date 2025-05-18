Анджелина Джоли появилась на Каннском кинофестивале 2025 — фото, видео

Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/gorbun_roman

Голливудская актриса Анджелина Джоли ошеломила своим появлением на Каннском кинофестивале. Звезда впервые за 14 лет прошлась по красной дорожке на лазурном побережье.

Об этом пишет Page Six.

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49-летняя актриса появилась на премьере фильма "Эддингтон", в котором снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс и другие.

Для появления на фестивале Джоли выбрала роскошное платье из кашемира и шелка, расшитое пайетками, от итальянского бренда Brunello Cucinelli. Свой образ Энджи дополнила бриллиантовым колье и серьгами.

В этом году актриса стала наставницей премии Trophée Chopard. Именно Джоли в этом году будет отмечать этой наградой молодые актерские таланты.

Анджелина Джоли в Каннах. Фото: instagram.com/festivaldecannes

В последний раз звезда появлялась на красной дорожке Канн в далеком 2011 году со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

Напомним, в этом году организаторы Каннского кинофестиваля огорчили звезд жесткими правилами. А также на красной дорожке появились украинские военные.