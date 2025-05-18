Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Кино Джоли впервые за 14 лет появилась на Каннском кинофестивале

Джоли впервые за 14 лет появилась на Каннском кинофестивале

Ua en ru
Дата публикации 18 мая 2025 12:40
Анджелина Джоли появилась на Каннском кинофестивале 2025 — фото, видео
Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/gorbun_roman

Голливудская актриса Анджелина Джоли ошеломила своим появлением на Каннском кинофестивале. Звезда впервые за 14 лет прошлась по красной дорожке на лазурном побережье.

Об этом пишет Page Six.

Реклама
Читайте также:

Анджелина Джоли очаровала своим образом в Каннах

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

49-летняя актриса появилась на премьере фильма "Эддингтон", в котором снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс и другие.

Для появления на фестивале Джоли выбрала роскошное платье из кашемира и шелка, расшитое пайетками, от итальянского бренда Brunello Cucinelli. Свой образ Энджи дополнила бриллиантовым колье и серьгами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GORBUN Roman (@gorbun_roman)

В этом году актриса стала наставницей премии Trophée Chopard. Именно Джоли в этом году будет отмечать этой наградой молодые актерские таланты.

Анджеліна Джолі на Каннському кінофестивалі - фото
Анджелина Джоли в Каннах. Фото: instagram.com/festivaldecannes

В последний раз звезда появлялась на красной дорожке Канн в далеком 2011 году со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

Напомним, в этом году организаторы Каннского кинофестиваля огорчили звезд жесткими правилами. А также на красной дорожке появились украинские военные.

Анджелина Джоли Голливуд зарубежные звезды актриса Каннский кинофестиваль
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /