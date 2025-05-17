Каннський кінофестиваль 2025 — українські військові вийшли на хідник з Боно і Шоном Пенном — фото, відео

Гурт U2, Шон Пенн, Коля Серга та українські військові. Фото: instagram.com/thekolya

На Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра документальної стрічки Bono: Stories of Surrender, режисером якої став фронтмен ірландського гурту U2 Боно. Разом із музикантом на червоному хіднику з'явилися актор Шон Пенн та українські захисники.

Подробиця повідомило Variety.

Реклама

Читайте також:

Боно вийшов на червоний хідник з українськими воїнами

Поява фронтмена U2 стала подією фестивалю. Разом із ним на прем'єрі з'явилися не лише бек-вокаліст гурту Едж та голлівудська зірка Шон Пенн, а й українці. Червоним хідником разом із закордонними знаменитостями пройшлися співзасновник "Культурного десанту" та військовослужбовець Коля Сєрга, а також українські військові та ветерани російсько-української війни.

На фестивалі Боно представив фільм Bono: Stories of Surrender (Боно: Історії капітуляції), заснований на його мемуарах. У стрічці музикант розповів про визначні періоди свого життя та становлення, як музиканта, активіста та чоловіка.

Прем'єра фільму у Каннах викликала фурор та семихвилинні овації у глядацькій залі.

Bono receives a standing ovation at Cannes for his "Stories of Surrender" documentary. pic.twitter.com/boFJSh01rO — Variety (@Variety) May 16, 2025

Після події Боно разом із Пенном та іншими гостями поспілкувалися із українськими захисниками. На своїй сторінці в Instagram Коля Сєрга поділився відео з вечірки після прем'єри, під час якої військові приголомшили гостей музичним виступом.

Бандурист Тарас Столяр, скрипалька Ольга Рукавішнікова, оперні співаки Юрій Іваськевич та Сергій Іванчук, які стали на захист країни, виконали "Мелодію" М. Скорика, "Думу" М. Демлюги та уривок з італійської опери.

"В залі сидять — міністерка Культури Франції, дружина і теща Джорджа Клуні, Боно і The Edge з U2, Шон Пенн, вдова і донька Лучано Паваротті і багато хто ще, кого не встиг ідентифікувати. І всі під враженням. З кожною композицією Україна стає все ближче і ближче до їх сердець. На рівні до якого складно добратися, але в якому проростають дуже особливі зерна. І так українська культура стає невід'ємною частиною світової. Не відомо як саме ця не дуже таємна вечеря вплинула на її учасників. Але однозначно вплинула. Це видно неозброєним оком", — написала Сєрга.

Нагадаємо, Роберт де Ніро зі сцени Каннського фестивалю різко висловився проти Трампа. А також акторка Антоніна Хижняк розкритикувала Держкіно за вибір серіалу для презентації в Каннах.