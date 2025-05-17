Каннский кинофестиваль 2025 — украинские военные вышли на дорожку с Боно и Шоном Пенном — фото, видео

Группа U2, Шон Пенн, Коля Серга и украинские военные. Фото: instagram.com/thekolya

На Каннском кинофестивале состоялась премьера документальной ленты Bono: Stories of Surrender, режиссером которой стал фронтмен ирландской группы U2 Боно. Вместе с музыкантом на красной дорожке появились актер Шон Пенн и украинские защитники.

Подробности сообщило Variety.

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Появление фронтмена U2 стало событием фестиваля. Вместе с ним на премьере появились не только бэк-вокалист группы Эдж и голливудская звезда Шон Пенн, но и украинцы. По красной дорожке вместе с зарубежными знаменитостями прошлись соучредитель "Культурного десанта" и военнослужащий Коля Серга, а также украинские военные и ветераны российско-украинской войны.

На фестивале Боно представил фильм Bono: Stories of Surrender (Боно: Истории капитуляции), основанный на его мемуарах. В ленте музыкант рассказал о выдающихся периодах своей жизни и становления, как музыканта, активиста и мужчины.

Премьера фильма в Каннах вызвала фурор и семиминутные овации в зрительном зале.

Bono receives a standing ovation at Cannes for his "Stories of Surrender" documentary. pic.twitter.com/boFJSh01rO - Variety (@Variety) 16 мая 2025 года

После события Боно вместе с Пенном и другими гостями пообщались с украинскими защитниками. На своей странице в Instagram Коля Серга поделился видео с вечеринки после премьеры, во время которой военные ошеломили гостей музыкальным выступлением.

Бандурист Тарас Столяр, скрипачка Ольга Рукавишникова, оперные певцы Юрий Иваськевич и Сергей Иванчук, которые стали на защиту страны, исполнили "Мелодию" М. Скорика, "Думу" М. Демлюги и отрывок из итальянской оперы.

"В зале сидят - министр Культуры Франции, жена и теща Джорджа Клуни, Боно и The Edge из U2, Шон Пенн, вдова и дочь Лучано Паваротти и многие еще, кого не успел идентифицировать. И все под впечатлением. С каждой композицией Украина становится все ближе и ближе к их сердцам. На уровне до которого сложно добраться, но в котором прорастают очень особенные зерна. И так украинская культура становится неотъемлемой частью мировой. Не известно как именно этот не очень тайный ужин повлиял на его участников. Но однозначно повлиял. Это видно невооруженным глазом", — написала Серга.

Напомним, Роберт де Ниро со сцены Каннского фестиваля резко высказался против Трампа. А также актриса Антонина Хижняк раскритиковала Госкино за выбор сериала для презентации в Каннах.