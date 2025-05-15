Каннський кінофестиваль — Антоніна Хижняк розкритикувала Держкіно за серіал Спадок

Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Традиційно у рамках Каннського фестивалю відбувається один з найвпливовіших кіноринків Marché du Film, на якому українці також пропонують свої фільми та серіали. Українська акторка Антоніна Хижняк емоційно відреагувала на цьогорічний вибір Держкіно.

На своїй сторінці в Instagram зірка жорстко розкритикувала обрану картину.

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Антоніна Хижняк обурилася вибором Держкіно

У рамках Каннського кінофестивалю щороку відбувається визначна подія Marché du Film. Під час кіноринку представники різних країн мають змогу презентувати світовим дистрибьюторам свій кінопродукт та отримати шанс на показ інших країнах.

Від України на кіноринок потрапив фільм "Спадок". У соцмережах Держкіно повідомило, що 14 травня представило проєкт на іноземному ринку.

Команда серіалу "Спадок". Фото: Держкіно

Як йдеться в синопсисі, це "драматична історія про боротьбу за спадщину, родинні таємниці і трансформацію людських характерів".

"Сюжет серіалу розгортається навколо великої родини, яка після раптової смерті її глави, що не залишив заповіту, опиняється у вирі інтриг, підозр, вбивств та сімейних драм", — йдеться в описі стрічки.

На такий вибір відреагувала Антоніна Хижняк. Акторка обурилася тим, що Держкіно обрало саме це й проєкт, який на її думку не сприяє гарному іміджу українського кіно.

"Держкіно наср*ло нам всім на голову в Каннах. Коли побачила ці зашкварні новини, хто саме і чим презентує Україну — не могла стримати сліз. Мені не смішно, друзі. Я пів життя поклала на те, щоб люди повірили в український кінематограф. Як же мені прикро…", — написала акторка.

Антоніна Хижняк висловилася про вибір Держкіно. Фото: скриншот

Зірка "Спіймати Кайдаша" припустила, що після такої заяви може опинитися у "чорному списку", однак все одно вирішила висловити свою думку.

"Після цих слів у мене є великі шанси опинитися в "чорних списках". Що ж, найбільшого болю мені завжди завдавали моральні муки, а не фізичні. Кіно – моя величезна пристрасть ще з дитинства. Тому мені не байдуже, хто й як формує міжнародний імідж України в цій сфері", — додала Хижняк.

Антоніна Хижняк відреагувала на допис Держкіно. Фото: скриншот

Цікаво, що у соцмережах Держкіно дійсно зникла публікація про презентацію серіалу в Каннах. Однак офіційно скандал представники агентства не коментували.

Нагадаємо, в рамках Каннського кінофестивалю пройшов "День України". А також ми писали, що Роберт Де Ніро розкритикував Трампа зі сцени в Каннах.