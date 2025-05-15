Каннский кинофестиваль - Антонина Хижняк раскритиковала Госкино за сериал Наследство

Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Традиционно в рамках Каннского фестиваля проходит один из самых влиятельных кинорынков Marché du Film, на котором украинцы также предлагают свои фильмы и сериалы. Украинская актриса Антонина Хижняк эмоционально отреагировала на нынешний выбор Госкино.

На своей странице в Instagram звезда жестко раскритиковала выбранную картину.

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В рамках Каннского кинофестиваля ежегодно проходит выдающееся событие Marché du Film. Во время кинорынка представители разных стран имеют возможность представить мировым дистрибьюторам свой кинопродукт и получить шанс на показ в других странах.

От Украины на кинорынок попал фильм "Наследство". В соцсетях Госкино сообщило, что 14 мая представило проект на иностранном рынке.

Команда сериала "Наследство". Фото: Госкино

Как говорится в синопсисе, это "драматическая история о борьбе за наследство, семейные тайны и трансформацию человеческих характеров".

"Сюжет сериала разворачивается вокруг большой семьи, которая после внезапной смерти ее главы, не оставившего завещания, оказывается в водовороте интриг, подозрений, убийств и семейных драм",— говорится в описании ленты.

На такой выбор отреагировала Антонина Хижняк. Актриса возмутилась тем, что Госкино выбрало именно этот проект, который по ее мнению не способствует хорошему имиджу украинского кино.

"Госкино наср*ло нам всем на голову в Каннах. Когда увидела эти зашкварные новости, кто именно и чем представляет Украину — не могла сдержать слез. Мне не смешно, друзья, я полжизни положила на то, чтобы люди поверили в украинский кинематограф. Как же мне обидно...", — написала актриса.

Антонина Хижняк высказалась о выборе Госкино. Фото: скриншот

Звезда "Поймать Кайдаша" предположила, что после такого заявления может оказаться в "черном списке", однако все равно решила высказать свое мнение.

"После этих слов у меня есть большие шансы оказаться в "черных списках". Что ж, наибольшую боль мне всегда причиняли моральные муки, а не физические. Кино - моя огромная страсть еще с детства. Поэтому мне не безразлично, кто и как формирует международный имидж Украины в этой сфере",- добавила Хижняк.

Антонина Хижняк отреагировала на сообщение Госкино. Фото: скриншот

Интересно, что в соцсетях Госкино действительно исчезла публикация о презентации сериала в Каннах. Однако официально скандал представители агентства не комментировали.

Напомним, в рамках Каннского кинофестиваля прошел "День Украины". А также мы писали, что Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа со сцены в Каннах.