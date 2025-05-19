Анджелина Джоли почтила память Виктории Амелиной на Каннском фестивале — видео

Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/gorbun_roman

Голливудская актриса Анджелина Джоли на Каннском кинофестивале почтила память украинской писательницы Виктории Амелиной, которая погибла в результате российского удара. Звезда вспомнила о художниках, чьи жизни унесли военные конфликты в мире.

Видео с речью актрисы опубликовали United24.

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В этом году актриса стала наставницей премии Chopard Trophy, которую вручала молодым актерам. Во время своей речи Джоли отметила, что в реалиях сегодняшнего мира многим художникам не хватает свободы и защиты для творчества.

Актриса вспомнила об украинской писательнице и общественном деятеле Виктории Амелиной, жизнь которой оборвалась в результате российского удара по городу Краматорск летом 2023 года. Также Джоли назвала имена палестинской фотожурналистки Фатимы Хассун, которая в апреле погибла в Газе, и погибшую в 2023 году певицу Шаден Гардуд из Судана.

"Мы знаем, что многим художникам во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли свою жизнь, как Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитая в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие чрезвычайные художники, которые должны были бы быть сейчас с нами", — сказала Джоли.

Виктория Амелина. Фото: facebook.com/amelina.victoria

Напомним, певец Боно на премьере своего фильма в Каннах появился с украинскими военными. А также мы писали, актриса Антонина Хижняк раскритиковала Госкино за презентацию сериала на Каннском кинофестивале.