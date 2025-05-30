Бред Пітт вперше висловився про розлучення з Анджеліною Джолі — фото

Бред Пітт. Фото: Wikipedia

Голлівудський актор Бред Пітт порушив мовчання щодо розлучення із акторкою Анджеліною Джолі. Зірка "Бійцівського клуба" вперше поділився почуттями після восьмирічної судової тяганини.

На запитання про розрив актор відповів у інтерв'ю GQ.

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У Пітта поцікавилися, чи відчув він полегшення після того, як суд виніс остаточне рішення щодо їхнього розлучення із Джолі.

"Ні, я не думаю, що це було чимось серйозним. Просто щось, що повинно було здійснитися. Юридично", — висловився Пітт.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Зазначимо, що колишнє подружжя намагалося 8 років врегулювати суперечки щодо фінансів та опіки над шістьма дітьми. Остаточне рішення суд виніс у грудні 2024 року.

Пітт та Анджеліна мають трьох названих та трьох біологічних спільних дітей — 23-річного Меддокса, 21-річного Пакса, 20-річну Захару, 19-річну Шайло та 16-річних близнюків Нокс і Вів'єн.

Однак жоден із дітей наразі не підтримує спілкування із актором після розставання пари 2016 року. І хоча, за словами інсайдерів Пітт дуже сумує за дітьми та хотів би відновити їхні відносини, нащадки підтримали сторону Джолі.

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