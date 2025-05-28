Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес офіційно розлучаються — фото

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернес. Фото: instagram.com/thehughjackman

Голлівудський актор Г'ю Джекман та його колишня дружина, акторка Деборра-Лі Фернес, офіційно розлучаються через два роки після розставання. Пара нарешті досягла фінансової угоди.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернес офіційно розлучаються

Австралійська акторка подала документи на розлучення 23 травня в Нью-Йорку. Джекман та Фернес нарешті досягли угоди щодо фінансів.

"Було досягнуто домовленості, якою Деборра задоволена, і яка включає в себе значну суму подружніх аліментів. Були певні розбіжності щодо цієї фінансової угоди, але, врешті-решт, Деборра отримала те, на що, на її думку, вона заслуговує. Обидва виходять з цього фінансово забезпеченими", — розповів журналістам інсайдер.

Деборра-Лі Фернес та Г'ю Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman

За словами іншого джерела, обидві сторони згодні з умовами угоди, тому не будуть оскаржувати рішення суду щодо розлучення. Джекман та Фернес сподіваються залишитися гарними батьками для своїх дітей без суперечок.

Нагадаємо, про своє розставання пара оголосила у вересні 2023 року після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя має двох спільних названих дітей — 25-річного Оскара Максиміліана та 20-річну Аву Еліот.

раніше Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс показалися разом на тлі чуток про розлучення. А також стало відомо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися.