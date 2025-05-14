Віктор Розовий розлучився з дружиною — фото

Віктор Розовий з дружиною Ольгою. Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Український гуморист Віктор Розовий розлучився зі своєю дружиною Ольгою. Зірка "Кварталу 95" та його обраниця були у шлюбі рік.

Про це актор повідомив у Instagram.

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Віктор Розовий розлучився з дружиною

У своєму блогу гуморист опублікував фото із колишньою дружиною та повідомив про те, що вони прийняли рішення про розлучення. Шоумен не став розкривати подробиці розставання, однак зазначив, що вони із Ольгою дійшли спільної угоди.

"Ми — розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення. Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду", — написав Розовий.

Нагадаємо, що пара одружилася у березні 2024 року. Того ж місяця Віктор отримав важке поранення під час служби на передовій та тривалий час перебував у лікарні. Актор переніс декілька серйозних операцій, зараз він досі проходить реабілітацію та пересувається на кріслі колісному.

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відмовилися зустрітися у суді в справі про розлучення. А також про розлучення оголосив відомий український актор.