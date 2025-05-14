Виктор Розовый развелся с женой — фото

Виктор Розовый с женой Ольгой. Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Украинский юморист Виктор Розовый развелся со своей женой Ольгой. Звезда "Квартала 95" и его избранница были в браке год.

Об этом актер сообщил в Instagram.

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Виктор Розовый развелся с женой

В своем блоге юморист опубликовал фото с бывшей женой и сообщил о том, что они приняли решение о разводе. Шоумен не стал раскрывать подробности расставания, однако отметил, что они с Ольгой пришли к общему соглашению.

"Мы — расстались! Сразу скажу: никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение Просто, когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Попрошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду", — написал Розовый.

Напомним, что пара поженилась в марте 2024 года. В том же месяце Виктор получил тяжелое ранение во время службы на передовой и долгое время находился в больнице. Актер перенес несколько серьезных операций, сейчас он до сих пор проходит реабилитацию и передвигается на кресле колесном.

Напомним, Наталья Денисенко и Андрей Фединчик отказались встретиться в суде по делу о разводе. А также о разводе объявил известный украинский актер.