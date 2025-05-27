Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас показалися разом на тлі чуток про розлучення — фото

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Голлівудське подружжя Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас показалися разом після чуток про розлучення. Пара привітала свою доньку Керіс із завершенням навчання у виші.

Спільним фото зірки поділилися в Instagram.

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Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас разом відвідали випускний доньки

У зірковій родині свято — їхня 22-річна донька завершила навчання у коледжі. Кетрін та Майкл разом приїхали на урочисту подію, щоб привітати Керіс із важливим етапом у житті.

У своєму фотоблозі Зета-Джонс поділилася зворушливим фото, на якому вони із Дугласом цілували доньку-випускницю.

"Ніч перед випускним! Ми обоє зараз такі горді батьки! Все тільки починається", — підписала світлину акторка.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс з донькою. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Дуглас також опублікував відео, на якому показав кадри із підготовки до свята та самої церемонії.

"Вітаємо Керіс і весь випуск 2025 року з початком нового етапу вашого життя! Ми любимо тебе", — написав актор.

Нагадаємо, не так давно у західних ЗМІ почали ширитися чутки про те, що Зета-Джонс та Дуглас розлучилися. За словами інсайдерів, пара вже почала розподіл спільного майна та тривалий час не живе разом. Однак ані актор, ані акторка не коментували новиниу пресі.

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися. А також ми писали, що зірка "Кварталу 95" розлучився із дружиною після року у шлюбі.