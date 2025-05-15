Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися — відома причина

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися
Українська акторка Наталка Денисенко та її чоловік, актор та військовослужбовець Андрій Федінчик, офіційно розірвали шлюб. Пара була у шлюбі вісім років.
Рішення суду та причина розлучення стали відомі з відкритих джерел Опендатабот.
Денисенко та Федінчик розірвали шлюб
Як стало відомо, 8 травня Богунський суд міста Житомир ухвалив позов акторки щодо розірвання шлюбу.
Також із судового рішення стала відома причина розлучення пари. Як йдеться у заяві Денисенко, вони із Федінчиком втратили почуття одне одного та не мають наміру зберігати сім'ю.
Зазначимо, що ані акторка, ані її колишній чоловік не були присутні під час судового засідання. Пара відмовилася зустрічатися в суді, тож рішення було ухвалено за їхньої відсутності.
Андрій Федічник та Наталка Денисенко одружилися 30 квітня 2017 року. Пара познайомилася на знімальному майданчику "Клану ювелірів". Вже у вересні у подружжя народився син Андрій. Про розлучення зіркової пари стало відомо у квітні цього року. Ініціаторкою розставання стала саме Денисенко, однак поки актори не робили жодних заяв про особисте життя.
Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Віктор Розовий розлучився з дружиною через рік після одруження.
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