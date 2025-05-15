Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися — відома причина

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко та її чоловік, актор та військовослужбовець Андрій Федінчик, офіційно розірвали шлюб. Пара була у шлюбі вісім років.

Рішення суду та причина розлучення стали відомі з відкритих джерел Опендатабот.

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Денисенко та Федінчик розірвали шлюб

Як стало відомо, 8 травня Богунський суд міста Житомир ухвалив позов акторки щодо розірвання шлюбу.

Також із судового рішення стала відома причина розлучення пари. Як йдеться у заяві Денисенко, вони із Федінчиком втратили почуття одне одного та не мають наміру зберігати сім'ю.

Наталка Денисенко та її ексчоловік Андрій Федінчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, що ані акторка, ані її колишній чоловік не були присутні під час судового засідання. Пара відмовилася зустрічатися в суді, тож рішення було ухвалено за їхньої відсутності.

Андрій Федічник та Наталка Денисенко одружилися 30 квітня 2017 року. Пара познайомилася на знімальному майданчику "Клану ювелірів". Вже у вересні у подружжя народився син Андрій. Про розлучення зіркової пари стало відомо у квітні цього року. Ініціаторкою розставання стала саме Денисенко, однак поки актори не робили жодних заяв про особисте життя.

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Віктор Розовий розлучився з дружиною через рік після одруження.

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