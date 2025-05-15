Наталка Денисенко и Андрей Фединчик расстались - известна причина

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко и ее муж, актер и военнослужащий Андрей Фединчик, официально расторгли брак. Пара была в браке восемь лет.

Решение суда и причина развода стали известны из открытых источников Опендатабот.

Реклама

Читайте также:

Денисенко и Фединчик расторгли брак

Как стало известно, 8 мая Богунский суд города Житомир принял иск актрисы о расторжении брака.

Также из судебного решения стала известна причина развода пары. Как говорится в заявлении Денисенко, они с Фединчиком потеряли чувства друг друга и не намерены сохранять семью.

Наталья Денисенко и ее экс-супруг Андрей Фединчик. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, что ни актриса, ни ее бывший муж не присутствовали во время судебного заседания. Пара отказалась встречаться в суде, поэтому решение было принято в их отсутствие.

Андрей Федичник и Наталья Денисенко поженились 30 апреля 2017 года. Пара познакомилась на съемочной площадке "Клана ювелиров". Уже в сентябре у супругов родился сын Андрей. О разводе звездной пары стало известно в апреле этого года. Инициатором расставания стала именно Денисенко, однако пока актеры не делали никаких заявлений о личной жизни.

Напомним, звезда "Квартала 95" Виктор Розовый развелся с женой спустя год после бракосочетания.

Также мы писали, что 50-летний Леонардо Ди Каприо планирует впервые жениться.