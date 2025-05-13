Леонардо Ді Капріо вперше планує одружитися — що відомо

Леонардо Ді Капріо планує вперше одружитися
Американський актор Леонардо Ді Капріо вирішив кардинально змінити своє життя. Подейкують, що головний холостяк Голлівуду вирішив нарешті одружитися.
Про це розповіли інсайдери виданню Heat World.
Леонардо Ді Капріо зібрався одружуватися
Зірка кіно відомий своїм бурхливим особистим життям та короткочасними романами із значно молодшими жінками. Але, схоже, 50-річний актор нарешті вирішив зв'язати себе узами шлюбу.
Обраницею Ді Капріо стала 26-річна італійська модель Вітторія Черетті. Пара разом вже два роки, і, за словами інсайдерів, Лео має серйозні наміри у цих стосунках.
"У Леонардо неймовірно серйозні стосунки з Вітторією, і друзі прогнозують, що заручини не за горами. Для нього дуже важливо, що він нарешті побачив у Вітторії наречену. Лео не хоче закінчити життя старим холостяком, і це те, що його чекає, якщо він не зробить щось з цим найближчим часом. Лео багато думав про те, щоб одружитися з Вітторією, і він хотів би зробити це якнайшвидше", — розповідає джерело.
Для багатьох у Голлівуді така інформація стала шоком, адже Ді Капріо ніколи не мав наміру одружитися. Усі його стосунки були короткочасними, тож їхньому роману з Вітторією не давали шансів. Але, схоже, італійська модель знайшла ключ до серця голлівудської зірки.
Нагадаємо, ексдружина Джонні Деппа стала мамою вдруге і показала двійнят. А також Ольга Сумська пригадала, яким було її весілля 29 років тому.
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