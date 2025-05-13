Леонардо Ді Капріо вперше планує одружитися — що відомо

Леонардо Ді Капріо. Фото: instagram.com/dontlookupfilm

Американський актор Леонардо Ді Капріо вирішив кардинально змінити своє життя. Подейкують, що головний холостяк Голлівуду вирішив нарешті одружитися.

Про це розповіли інсайдери виданню Heat World.

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Леонардо Ді Капріо зібрався одружуватися

Зірка кіно відомий своїм бурхливим особистим життям та короткочасними романами із значно молодшими жінками. Але, схоже, 50-річний актор нарешті вирішив зв'язати себе узами шлюбу.

Обраницею Ді Капріо стала 26-річна італійська модель Вітторія Черетті. Пара разом вже два роки, і, за словами інсайдерів, Лео має серйозні наміри у цих стосунках.

Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria

"У Леонардо неймовірно серйозні стосунки з Вітторією, і друзі прогнозують, що заручини не за горами. Для нього дуже важливо, що він нарешті побачив у Вітторії наречену. Лео не хоче закінчити життя старим холостяком, і це те, що його чекає, якщо він не зробить щось з цим найближчим часом. Лео багато думав про те, щоб одружитися з Вітторією, і він хотів би зробити це якнайшвидше", — розповідає джерело.

Для багатьох у Голлівуді така інформація стала шоком, адже Ді Капріо ніколи не мав наміру одружитися. Усі його стосунки були короткочасними, тож їхньому роману з Вітторією не давали шансів. Але, схоже, італійська модель знайшла ключ до серця голлівудської зірки.

Нагадаємо, ексдружина Джонні Деппа стала мамою вдруге і показала двійнят. А також Ольга Сумська пригадала, яким було її весілля 29 років тому.