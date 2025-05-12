Ембер Герд вдруге стала мамою — фото дітей

Ембер Герд. Фото: instagram.com/amberheard

Голлівудська акторка Ембер Герд вдруге стала мамою. У колишньої дружини Джонні Деппа народилися двійнята.

Радісною новиною акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Ембер Герд стала мамою двійнят

39-річна акторка поділилася із прихильниками важливою новиною у символічну дату — у День матері. Ембер опублікувала світлину із немовлятами, на якій видніються їхні маленькі ніжки. Також зірка розсекретила стать та імена дітей — у неї народилася донька Агнес і син Оушен.

"День матері 2025 року залишиться у моїй пам'яті назавжди. Цього року я невимовно щаслива, бо святкую поповнення в родині, яку я прагнула створити протягом багатьох років. Сьогодні я офіційно ділюся новиною про те, що до банди Герд приєдналися двійнята. Моя донька Агнес і син Оушен наповнюють мене турботами та любов'ю. Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша донечка Уна, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу бути щасливою ще більше. Але тепер я щаслива втричі більше", — написала Герд.

Діти Ембер Герд. Фото: instagram.com/amberheard

Акторка не стала розголошувати деталі про появу малюків на світ. Але, за словами Ембер, вона неймовірна вдячна, що змогла відчути радість материнства, попри проблеми із зачаттям.

"Стати матір'ю самостійно і на моїх власних умовах, незважаючи на мої власні проблеми з фертильністю, було глибоким і смиренним досвідом у моєму житті. Я безмежно вдячна, що змогла зробити цей вибір відповідально і вдумливо. Усім мамам, де б ви сьогодні не були і яким би шляхом не прийшли до материнства, ми з родиною моєї мрії святкуємо разом з вами", — написала Герд.

Нагадаємо, Ембер Герд вперше стала мамою в квітні 2021 року. Після судової тяганини із ексчоловіком Джонні Деппом акторка переїхала жити до Іспанії. Зараз Герд веде непублічне життя та займається вихованням дітей.

Раніше зірка "Гаррі Поттера" Рупер Грін вдруге став батьком і показав немовля. А також син Роберта Де Ніро оголосив про трансгендерний перехід.