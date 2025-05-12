Эмбер Херд во второй раз стала мамой — фото детей

Эмбер Герд. Фото: instagram.com/amberheard

Голливудская актриса Эмбер Херд во второй раз стала мамой. У бывшей жены Джонни Деппа родились двойняшки.

Радостной новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Эмбер Херд стала мамой двойняшек

39-летняя актриса поделилась с поклонниками важной новостью в символическую дату — в День матери. Эмбер опубликовала фотографию с младенцами, на которой виднеются их маленькие ножки. Также звезда рассекретила пол и имена детей — у нее родилась дочь Агнес и сын Оушен.

"День матери 2025 года останется в моей памяти навсегда. В этом году я несказанно счастлива, потому что праздную пополнение в семье, которую я стремилась создать в течение многих лет. Сегодня я официально делюсь новостью о том, что к банде Герд присоединились двойняшки. Моя дочь Агнес и сын Оушен наполняют меня заботами и любовью. Когда четыре года назад у меня родилась моя первая дочь Уна, мой мир изменился навсегда. Я думала, что не смогу быть счастливой еще больше. Но теперь я счастлива втрое больше", — написала Херд.

Дети Эмбер Херд. Фото: instagram.com/amberheard

Актриса не стала разглашать детали о появлении малышей на свет. Но, по словам Эмбер, она невероятно благодарна, что смогла ощутить радость материнства, несмотря на проблемы с зачатием.

"Стать матерью самостоятельно и на моих собственных условиях, несмотря на мои собственные проблемы с фертильностью, было глубоким и смиренным опытом в моей жизни. Я бесконечно благодарна, что смогла сделать этот выбор ответственно и вдумчиво. Всем мамам, где бы вы сегодня ни были и каким бы путем ни пришли в к материнству, мы с семьей моей мечты празднуем вместе с вами", — написала Херд.

Напомним, Эмбер Херд впервые стала мамой в апреле 2021 года. После судебной тяжбы с экс-супругом Джонни Деппом, актриса переехала жить в Испанию. Сейчас Херд ведет непубличную жизнь и занимается воспитанием детей.

Ранее звезда "Гарри Поттера" Рупер Грин во второй раз стал отцом и показал младенца. А также сын Роберта Де Ниро объявил о трансгендерном переходе.