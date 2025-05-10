Ольга Сумська показала своє весілля з Віталієм Борисюком — фото

Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska

Українське акторське подружжя Ольга Сумська та Віталій Борисюк сьогодні, 10 травня, святкують річницю шлюбу. Зіркова пара разом вже 29 років.

На своїй сторінці в Instagram акторка пригадала, яким було її весілля з чоловіком.

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З нагоди "оксамитової" річниці шлюбу зірка кіно поділилася у своєму фотоблогу зворушливими спогадами про важливий день. Сумська опублікувала архівне відео із РАГСу, на яких вони із чоловіком крокують у спільне майбутнє.

Весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Фото: instagram.com/olgasumska

На своєму весіллі акторка була у короткій сукні-жакеті білого кольору, яку доповнила легкою вуаллю. А наречений для свята обрав коричневий класичний костюм.

Весілля Борисюка та Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska

"29 років разом! Наш травень. Незабутньо", — підписала кадри Сумська.

Також акторка пригадала, як 2021 року вони із чоловіком вирішили повторити церемонію та влаштували друге весілля на "срібну" речницю.

Нагадаємо, Бредлі Купер та Джіджі Хадід вперше поділилися спільним фото у соцмережі. А також син Ніколаса Кейджа одружився вчетверте і показав фото з весілля.