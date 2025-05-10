Ольга Сумская показала свою свадьбу с Виталием Борисюком — фото

Сумская показала, какой была ее свадьба с Борисюком 29 лет назад
Украинские актерские супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк сегодня, 10 мая, празднуют годовщину брака. Звездная пара вместе уже 29 лет.
На своей странице в Instagram актриса вспомнила, какой была ее свадьба с мужем.
Ольга Сумская восхитила кадрами со своей свадьбы
По случаю "бархатной" годовщины брака звезда кино поделилась в своем фотоблоге трогательными воспоминаниями о важном дне. Сумская опубликовала архивное видео из ЗАГСа, на которых они с мужем шагают в совместное будущее.
На своей свадьбе актриса была в коротком платье-жакете белого цвета, которое дополнила легкой вуалью. А жених для праздника выбрал коричневый классический костюм.
"29 лет вместе! Наш май. Незабываемо", — подписала кадры Сумская.
Также актриса вспомнила, как в 2021 году они с мужем решили повторить церемонию и устроили вторую свадьбу на "серебряную" годовщину.
Напомним, Брэдли Купер и Джиджи Хадид впервые поделились совместным фото в соцсети. А также сын Николаса Кейджа женился в четвертый раз и показал фото со свадьбы.
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