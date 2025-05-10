Ольга Сумская показала свою свадьбу с Виталием Борисюком — фото

Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Фото: instagram.com/olgasumska

Украинские актерские супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк сегодня, 10 мая, празднуют годовщину брака. Звездная пара вместе уже 29 лет.

На своей странице в Instagram актриса вспомнила, какой была ее свадьба с мужем.

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По случаю "бархатной" годовщины брака звезда кино поделилась в своем фотоблоге трогательными воспоминаниями о важном дне. Сумская опубликовала архивное видео из ЗАГСа, на которых они с мужем шагают в совместное будущее.

Свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка. Фото: instagram.com/olgasumska

На своей свадьбе актриса была в коротком платье-жакете белого цвета, которое дополнила легкой вуалью. А жених для праздника выбрал коричневый классический костюм.

Свадьба Борисюка и Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska

"29 лет вместе! Наш май. Незабываемо", — подписала кадры Сумская.

Также актриса вспомнила, как в 2021 году они с мужем решили повторить церемонию и устроили вторую свадьбу на "серебряную" годовщину.

Напомним, Брэдли Купер и Джиджи Хадид впервые поделились совместным фото в соцсети. А также сын Николаса Кейджа женился в четвертый раз и показал фото со свадьбы.