Леонардо Ди Каприо впервые планирует жениться — что известно

Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/dontlookupfilm

Американский актер Леонардо Ди Каприо решил кардинально изменить свою жизнь. Поговаривают, что главный холостяк Голливуда решил наконец жениться.

Об этом рассказали инсайдеры изданию Heat World.

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Леонардо Ди Каприо собрался жениться

Звезда кино известен своей бурной личной жизнью и кратковременными романами со значительно более молодыми женщинами. Но, похоже, 50-летний актер наконец решил связать себя узами брака.

Избранницей Ди Каприо стала 26-летняя итальянская модель Виттория Черетти. Пара вместе уже два года и, по словам инсайдеров, Лео имеет серьезные намерения в этих отношениях.

Виттория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria

"У Леонардо невероятно серьезные отношения с Витторией, и друзья прогнозируют, что помолвка не за горами. Для него очень важно, что он наконец-то увидел в Виттории невесту. Лео не хочет закончить жизнь старым холостяком, и это то, что его ждет, если он не сделает что-то с этим в ближайшее время. Лео много думал о том, чтобы жениться на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно быстрее", — рассказывает источник.

Для многих в Голливуде такая информация стала шоком, ведь Ди Каприо никогда не собирался жениться. Все его отношения были кратковременными, поэтому их роману с Витторией не давали шансов. Но, похоже, итальянская модель нашла ключ к сердцу голливудской звезды.

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