Леонардо Ди Каприо впервые планирует жениться — что известно

Леонардо Ди Каприо планирует впервые жениться
Американский актер Леонардо Ди Каприо решил кардинально изменить свою жизнь. Поговаривают, что главный холостяк Голливуда решил наконец жениться.
Об этом рассказали инсайдеры изданию Heat World.
Леонардо Ди Каприо собрался жениться
Звезда кино известен своей бурной личной жизнью и кратковременными романами со значительно более молодыми женщинами. Но, похоже, 50-летний актер наконец решил связать себя узами брака.
Избранницей Ди Каприо стала 26-летняя итальянская модель Виттория Черетти. Пара вместе уже два года и, по словам инсайдеров, Лео имеет серьезные намерения в этих отношениях.
"У Леонардо невероятно серьезные отношения с Витторией, и друзья прогнозируют, что помолвка не за горами. Для него очень важно, что он наконец-то увидел в Виттории невесту. Лео не хочет закончить жизнь старым холостяком, и это то, что его ждет, если он не сделает что-то с этим в ближайшее время. Лео много думал о том, чтобы жениться на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно быстрее", — рассказывает источник.
Для многих в Голливуде такая информация стала шоком, ведь Ди Каприо никогда не собирался жениться. Все его отношения были кратковременными, поэтому их роману с Витторией не давали шансов. Но, похоже, итальянская модель нашла ключ к сердцу голливудской звезды.
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