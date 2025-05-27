Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показались вместе на фоне слухов о разводе — фото

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Голливудские супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показались вместе после слухов о разводе. Пара поздравила свою дочь Кэрис с завершением обучения в вузе.

Совместным фото звезды поделились в Instagram.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе посетили выпускной дочери

В звездной семье праздник - их 22-летняя дочь завершила обучение в колледже. Кэтрин и Майкл вместе приехали на торжественное событие, чтобы поздравить Кэрис с важным этапом в жизни.

В своем фотоблоге Зета-Джонс поделилась трогательным фото, на котором они с Дугласом целовали дочь-выпускницу.

"Ночь перед выпускным! Мы оба сейчас такие гордые родители! Все только начинается", — подписала светлую актриса.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с дочкой. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Дуглас также опубликовал видео, на котором показал кадры с подготовки к празднику и самой церемонии.

"Поздравляем Кэрис и весь выпуск 2025 года с началом нового этапа вашей жизни! Мы любим тебя", — написал актер.

Напомним, не так давно в западных СМИ начали распространяться слухи о том, что Зета-Джонс и Дуглас развелись. По словам инсайдеров, пара уже начала раздел общего имущества и длительное время не живет вместе. Однако ни актер, ни актриса не комментировали новости в прессе.

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись. А также мы писали, что звезда "Квартала 95" развелся с женой после года в браке.