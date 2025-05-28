Хью Джекман и Деборра-Ли Фернес официально разводятся — фото

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернес. Фото: instagram.com/thehughjackman

Голливудский актер Хью Джекман и его бывшая жена, актриса Деборра-Ли Фернес, официально разводятся через два года после расставания. Пара наконец достигла финансового соглашения.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Хью Джекман и Деборра-Ли Фернес официально разводятся

Австралийская актриса подала документы на развод 23 мая в Нью-Йорке. Джекман и Фернес наконец достигли соглашения по финансам.

"Была достигнута договоренность, которой Деборра довольна, и которая включает в себя значительную сумму супружеских алиментов. Были определенные разногласия относительно этого финансового соглашения, но, в конце концов, Деборра получила то, чего, по ее мнению, она заслуживает. Оба выходят из этого финансово обеспеченными", — рассказал журналистам инсайдер.

Деборра-Ли Фернес и Хью Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman

По словам другого источника, обе стороны согласны с условиями соглашения, поэтому не будут оспаривать решение суда о разводе. Джекман и Фернес надеются остаться хорошими родителями для своих детей без споров.

Напомним, о своем расставании пара объявила в сентябре 2023 года после 27 лет брака. Бывшие супруги имеют двух общих названных детей — 25-летнего Оскара Максимилиана и 20-летнюю Аву Элиот.

ранее Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс показались вместе на фоне слухов о разводе. А также стало известно, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись.