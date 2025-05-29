Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька — акторка прокоментувала чутки про роман

Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Українська акторка Олена Світлицька вперше прокоментувала чутки про роман із зіркою "Чорного ворона" Тарасом Цимбалюком. Артистка зізналася, які стосунки пов'язують їх із колегою насправді.

Про це акторка розповіла в програмі "По хатах".

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Світлицька висловилася про стосунки з Цимбалюком

Останнім часом у мережі почали ширитися чутки про те, що акторів пов'язують не лише робочі та дружні стосунки.

Світлицька вирішили уникнути чуток та нарешті розставити усі крапки над "і". Як пояснила знаменитість, вони дійсно почали проводити більше часу разом із Цимбалюком через спільні проєкти, але нічого більшого, аніж дружба, між ними немає.

"Ми колеги, ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, спілкуємося. Ми знімали дуже багато різних відео, багато подорожували разом. Звичайно, у нас є якісь теплі близькі дружні стосунки", — сказала акторка.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, чутки про те, що між акторами роман з'явилися після того, як Цимбалюка та Світлицьку заскочили разом у Львові під час гастролей — пара прогулювалася містом, тримаючись за руки.

Окрім того, подейкували, що відома співачка чекає дитину від актора.