Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая — актриса прокомментировала слухи о романе

Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Светлицкая впервые прокомментировала слухи о романе со звездой "Черного ворона" Тарасом Цимбалюком. Артистка призналась, какие отношения связывают их с коллегой на самом деле.

Об этом актриса рассказала в программе "По домам".

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В последнее время в сети начали распространяться слухи о том, что актеров связывают не только рабочие и дружеские отношения.

Светлицкая решили избежать слухов и наконец расставить все точки над "і". Как пояснила знаменитость, они действительно начали проводить больше времени вместе с Цимбалюком из-за совместных проектов, но ничего большего, чем дружба, между ними нет.

"Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, общаемся. Мы снимали очень много разных видео, много путешествовали вместе. Конечно, у нас есть какие-то теплые близкие дружеские отношения", — сказала актриса.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, слухи о том, что между актерами роман появились после того, как Цимбалюка и Светлицкую застали вместе во Львове во время гастролей — пара прогуливалась по городу, держась за руки.

Кроме того, поговаривали, что известная певица ждет ребенка от актера.