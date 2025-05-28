Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський позували оголеними — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Українські актори Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський здивували фанів спільним фото. Зірки кіно показали підкачані торси у самому лише спідньому.

Світлина з'явилася в Instagram.

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Оголені Цимбалюк та Рудинський анонсували новий серіал

Шанувальників здивувало нове фото акторів разом. У кадрі Рудинський та Цимбалюк позували у самому лише спідньому, прикрившись горщиками з квітами.

Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/novy_se.reals.fan

У такий несподіваний спосіб зірки анонсували новий комедійний серіал "Сім'я по неділях", який зовсім скоро вийде на екрани.

Також у серіалі взяли участь Остап Ступка, Віталіна Біблів, Марія Стопник, Євген Лісничий, Анастасія Іванюк та Ксенія Вертинська. Очікується, що прем'єра комедії відбудеться восени 2025 року.

Нагадаємо, зірок "Емілі в Парижі" заскочили разом у Римі. А також ми писали, хто головний претендент на роль Джеймса Бонда у нових фільмах.