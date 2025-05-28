Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський позували оголеними — фото

Цимбалюк та Рудинський посвітили торсами на несподіваному фото
Українські актори Тарас Цимбалюк та Олександр Рудинський здивували фанів спільним фото. Зірки кіно показали підкачані торси у самому лише спідньому.
Світлина з'явилася в Instagram.
Оголені Цимбалюк та Рудинський анонсували новий серіал
Шанувальників здивувало нове фото акторів разом. У кадрі Рудинський та Цимбалюк позували у самому лише спідньому, прикрившись горщиками з квітами.
У такий несподіваний спосіб зірки анонсували новий комедійний серіал "Сім'я по неділях", який зовсім скоро вийде на екрани.
Також у серіалі взяли участь Остап Ступка, Віталіна Біблів, Марія Стопник, Євген Лісничий, Анастасія Іванюк та Ксенія Вертинська. Очікується, що прем'єра комедії відбудеться восени 2025 року.
Нагадаємо, зірок "Емілі в Парижі" заскочили разом у Римі. А також ми писали, хто головний претендент на роль Джеймса Бонда у нових фільмах.
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