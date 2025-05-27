Емілі в Парижі 5 сезон — Лілі Коллінз та Еудженіо Франческіні показалися в Римі

Лілі Коллінз та Еудженіо Франческіні. Фото: instagram.com/backgrid_usa

У Римі активно тривають знімання нового сезону серіалу "Емілі в Парижі". Виконавицю головної ролі, акторку Лілі Коллінз, заскочили на знімальному майданчику разом із колегами.

Фото опублікували Backgrid.

Реклама

Читайте також:

Лілі Коллінз помітили з Еудженіо Франческіні

У п'ятому сезоні романтичного серіалу події частково переносяться до італійської столиці. Саме у Римі наразі тривають знімання нових серій "Емілі в Парижі".

Днями Лілі Коллінз, яка виконує роль Емілі, та Еудженіо Франческіні, відомого за роллю Марчелло, заскочили під час знімань романтичної сцени між героями. Актори прогулювалися за ручку на пагорбі Авентин у своїх образах.

Лілі Коллінз та Еудженіо Франческіні на зніманнях "Емілі в Парижі". Фото: instagram.com/backgrid_usa

Судячи з фото, на глядачів чекає серія із романтичним побаченням Емілі та Марчелло, під час якого італійський бізнесмен покаже їй одну із таємних пам'яток Риму — замкову скважену, крізь яку відкривається вид на Собор святого Петра.

Знімання "Емілі в Парижі" у Римі. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Також в інший день папараці заскочили й інших акторів на знімальному майданчику. Так, Коллінз та Франческіні відзняли декілька спільних сцен за містом разом із Філіппін Леруа-Больє, яка грає Сільві, та Вільямом Абаді у ролі Антуана.

Очікується, що вже усередині літа знімальний процес знову повернеться до Парижу. Однак усі подробиці творці серіалу тримають у секреті.

Нагадаємо, стало відомо, хто головний претендент на роль нового Джеймса Бонда. А також ми писали, що на Netflix вийшов новий серіал із Джуліанн Мур у головній ролі.