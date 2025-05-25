Серіал Сирени — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Серіал "Сирени". Фото: Netflix

На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра серіалу "Сирени". Одну з головних ролей у комедійній драмі виконала голлівудська зірка Джуліанн Мур.

Новини.LIVE розповідає детальніше.

Реклама

Читайте також:

Про що серіал "Сирени"

У центрі комедійно-драматичного сюжету молода дівчина Девон, яка занепокоєна дивною поведінкою сестри Сімони — дівчина віддалилася від родини та стала занадто близькою зі своєю начальницею, світською левицею Мікаелою Келл. Девон вирішує втрутитися та розібратися, чим начальниця так підкорила Сімону. Але Мікаелла просто так не відпустить свою підлеглу, тож на усіх героїв чекає "вибуховий вікенд" у маєтку Келлів.

Разом із Джуліанн Мур головні ролі у серіали виконали Меган Фейхі та Міллі Алкок. А також до акторського складу приєдналися Кевін Бейкон, Гленн Гауертон, Джош Сегарра та Фелікс Соліс.

Кадр з серіалу "Cирени". Фото: Netflix

Серіал поєднує у собі не лише драматичний сюжет, а й чорний гумор. усього "Сирени" налічують п'ять епізодів, які доступні для перегляду в українському дубляжі на Netflix.

Раніше ми розповідали про новий кримінальний мінісеріал від Netflix. А також на міжнародному стрімінгу вийшла нова українська комедія з Даніелем Салемом.