Сериал Сирены — сюжет, актеры и где смотреть онлайн

Сериал "Сирены". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера сериала "Сирены". Одну из главных ролей в комедийной драме исполнила голливудская звезда Джулианн Мур.

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О чем сериал "Сирены"

В центре комедийно-драматического сюжета молодая девушка Девон, которая обеспокоена странным поведением сестры Симоны — девушка отдалилась от семьи и стала слишком близкой со своей начальницей, светской львицей Микаэлой Келл. Девон решает вмешаться и разобраться, чем начальница так покорила Симону. Но Микаэлла просто так не отпустит свою подчиненную, поэтому всех героев ждет "взрывной уикенд" в поместье Келлов.

Вместе с Джулианн Мур главные роли в сериале исполнили Меган Фейхи и Милли Алкок. А также к актерскому составу присоединились Кевин Бейкон, Гленн Хауэртон, Джош Сегарра и Феликс Солис.

Кадр из сериала "Сирены". Фото: Netflix

Сериал сочетает в себе не только драматический сюжет, но и черный юмор. Всего "Сирены" насчитывают пять эпизодов, которые доступны для просмотра в украинском дубляже на Netflix.

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